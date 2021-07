TJSC condena homem que desferiu duas facadas em ex-companheira a 10 anos de prisão

Um homem que desferiu dois golpes de faca na ex-companheira, que ainda assim conseguiu sobreviver, foi condenado por tentativa de feminicídio em sessão do Tribunal do Júri da comarca de Chapecó realizada na sexta-feira (16/7).

A pena aplicada foi de 10 anos e oito meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. O réu já estava preso desde o crime, em 18 de maio de 2020. O acusado respondeu por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio contra a ex-companheira.

Foram cinco horas e meia de debates entre a acusação, exercida pela promotora de justiça Marina Saad Laux, e o advogado de defesa, João Darci da Silva. Os trabalhos foram presididos pelo juiz Jeferson Osvaldo Vieira. O Conselho de Sentença foi formado por sete jurados escolhidos por sorteio – quatro homens e três mulheres.

O caso

O crime, segundo a denúncia do MP, ocorreu por volta de 4h10 do dia 18 de maio de 2020, quando a vítima desceu de um ônibus em frente a uma agroindústria, no bairro Efapi, para trabalhar. O acusado, então, desferiu dois golpes de faca na ex-companheira, que sofreu lesões graves mas, socorrida em tempo, conseguiu se recuperar posteriormente.

