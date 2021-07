TJRS abre concurso para engenheiro civil e técnico em informática

Foi publicado na quarta-feira (21/7) no Diário da Justiça Eletrônico o Edital nº 29/2021 de abertura do concurso público para os cargos de Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado para Engenharia Civil e de Técnico em Informática.

As inscrições iniciaram em (22/7) e irão até 20/8, e a aplicação das provas está prevista para 05/12. Estão previstas duas vagas, uma para cada cargo.

Para o cargo de Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado para Engenharia Civil, é exigido diploma ou certificado, devidamente registrado, do curso de Graduação em Engenharia Civil, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e registro legal para o exercício profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

Já para o cargo de Técnico em Informática, é exigido diploma ou certificado, devidamente registrado, de nível médio ou equivalente, possuir curso de aperfeiçoamento na área (mínimo de 80 horas) e experiência mínima comprovada de um ano em serviços conexos com as funções do cargo.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 212,00 para o cargo de Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado para Engenharia Civil e de R$ 93,00 para o cargo de Técnico em Informática. Confira a íntegra do Edital publicado no DJE do TJRS

Fonte: Com informações do TJRS