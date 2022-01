TJDFT condena réu a 19 anos de prisão por tentar matar três pessoas em festa

O Tribunal do Júri de Santa Maria condenou Lucas Alves dos Santos a 19 anos e quatro meses de prisão, em regime inicial fechado, por tentar matar três pessoas em uma festa, com disparos de arma de fogo.

Os jurados acolheram a denúncia do Ministério Público em sua totalidade e entenderam que o réu cometeu três crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, que resultou em perigo comum e dificultou a defesa das vítimas.

De acordo com os autos, Lucas efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a primeira vítima, após uma discussão, em razão do acusado ter “dado em cima” da namorada do ofendido. Devido aos disparos, outras duas pessoas foram atingidas por “bala perdida”.

Os fatos ocorreram na noite do dia 10 de novembro de 2019, em uma festa que acontecia no sítio Mangabeira, em Santa Maria/DF. As vítimas não foram atingidas em região letal e receberam atendimento médico.

Processo: 0702597-98.2020.8.07.0010

Fonte: Asscom TJDFT