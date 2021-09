TJAM realiza mutirões relativos a processos previdenciários em comarcas do interior do Amazonas

O Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc-Cível), coordenado pelo juiz Roberto Santos Taketomi, está dando continuidade, nesta semana, à realização de mutirões de instruções e perícias médicas e sociais em processos previdenciários nas comarcas do interior do Amazonas. Desta vez, a ação acontece em Humaitá, onde os trabalhos tiveram início na segunda-feira (27/09) e prosseguem até o próximo dia 2 de outubro, com o apoio das equipes da 1.ª e da 2.ª Varas da comarca.

Além de Humaitá, as Comarcas de Itacoatiara, Autazes e Manacapuru serão beneficiadas com o mutirão, que já foi realizado nas Comarcas de Lábrea, Careiro Castanho e Manaquiri.

Fonte: Asscom TJAM