TJAM publica nomeação de mais 14 candidatos aprovados no concurso de 2019

O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Domingos Chalub, nomeou mais 14 candidatos aprovados no concurso público da instituição regido pelo Edital nº 01/2019 para assumirem seus cargos.

Os atos estão disponíveis no Diário da Justiça Eletrônico desta terça-feira (03/08), da página 2 a 7 do Caderno Administrativo.

O Concurso Público para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio do Tribunal de Justiça do Estado Amazonas foi homologado pelo Egrégio Tribunal Pleno em 28/07/2020.

No mês seguinte, foram iniciadas as nomeações, conforme a necessidade e a classificação dos candidatos no concurso público.

Nomeados, conforme a classificação e cargo:

5.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de Analista Judiciário – Especialidade: Analista de Sistemas;

1.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de Analista Judiciário – Especialidade: Arquivologia;

1.ª colocada para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de Analista Judiciário – Especialidade: Biblioteconomia;

3.ª colocada para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de Analista Judiciário – Especialidade: Contabilidade; 37.ª e 38.º colocada para vaga destinada a candidatos negros, para exercer o cargo de Assistente Judiciário; 134.º, 135.º e 137.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de Assistente Judiciário;

20.ª colocada para vaga destinada a pessoa com deficiência (PcD), para exercer o cargo de Assistente Judiciário; 138.º a 141.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de Assistente Judiciário.

Fonte: Asscom TJAM