TJAM prestigia solenidade em comemoração aos 50 anos da Associação Amazonense do Ministério do AM

A desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura representou o Tribunal de Justiça do Amazonas na solenidade comemorativa dos 50 anos da Associação Amazonense do Ministério do Amazonas (AAMP), uma das mais antigas da classe jurídica do Estado. A solenidade foi realizada na noite de terça-feira (14/12) no Salão Solimões, do Palácio Rio Negro, com a participação de autoridades e associados.

O presidente da Associação Amazonense do Mistério Público, promotor de Justiça Alessandro Samartin de Gouveia, reforçou a importância de um olhar mais humano e o respeito entre as pessoas para a construção de uma sociedade mais justa.

“Nossa entidade cresceu lutando pela sociedade, em favor da sociedade e em prol dela. A Associação Amazonense do Ministério Público celebra o seu jubileu de ouro, conquistado no último dia 26 de novembro quando completou os seus 50 anos de fundação. Nós da AAMP estamos felizes em poder comemorar com todos os nossos associados, integrantes do Ministério Público, essa data da nossa entidade que muito tem contribuído com a sociedade, para a defesa dos direitos e independência ministeriais, e também para a construção de uma sociedade mais solidária e justa”, ressaltou Samartin.

O procurador-geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, que também participou da cerimônia, também destacou a importância da AAMP. “Parabenizo a Associação Amazonense do Ministério Público por toda a sua história de luta em prol dos direitos e garantias dos integrantes do Ministério Público e, principalmente, por garantir à sociedade amazonense e ao cidadão todos os pleitos em que se garantem, não só ao membro do Ministério Público, mas também se garante a democracia dentro do nosso Estado”, destacou o procurador-geral de Justiça, que se emocionou ao lembrar da trajetória jurídica da sua mãe, a juíza de Direito Maria Eunice Torres do Nascimento.

Fonte: Asscom TJAM