TJAM parabeniza o advogado amazonense José Simonetti pela posse em cargo da OAB nacional

O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Domingos Chalub, durante a sessão do Pleno nesta terça-feira (1.º/2), parabenizou o advogado amazonense José Alberto Simonetti, eleito na noite da última segunda, em Brasília, o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), tendo recebido 77 dos 80 votos válidos, conforme o portal da entidade. A solenidade de posse já ocorreu, na manhã desta terça, com transmissão ao vivo pelo YouTube. O mandato do novo presidente vai de 1.º de fevereiro de 2022 a 31 de janeiro de 2025.

Na sessão do Pleno, o desembargador Domingos Chalub lembrou que o novo presidente da OAB nacional “é filho do saudoso Alberto Simonetti Cabral” – presidente por quatro vezes do Conselho Seccional da OAB do Amazonas e falecido no ano de 2008, em Manaus. “Quero congratular o novo presidente da OAB e ressaltar que a comunidade jurídica do Amazonas está em festa. Antes de completar 50 anos de idade chega ao mais alto cargo da OAB nacional, cuja representação tem um significativo impacto na defesa da ordem jurídica brasileira”, comentou Chalub. Todos os desembargadores presentes na sessão aprovaram um expediente de congratulação a Beto Simonetti, que tem 43 anos, e também à mãe dele, Maria do Carmo Simonetti, pela eleição e posse.

O novo presidente da OAB é formado em Direito pela Universidade Nilton Lins e pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam). “Beto” Simonetti é o segundo amazonense a assumir o posto mais alto na OAB, entidade que completará 92 anos em 2022. Antes dele, Bernardo Cabral, presidiu a instituição de 1981 a 1983.

Conforme o portal da OAB nacional, Simonetti reafirmou seu compromisso de campanha, durante o discurso de posse, que é olhar para todas as advogadas e os advogados, independentemente de onde esses estejam atuando. “Faremos uma gestão da Advocacia para a Advocacia. Isso implica olhar para todo o território, inclusive para as localidades mais distantes. Trabalharemos para levar às localidades remotas ações relacionadas a temas como prerrogativas, jovem advocacia, mulher advogada, direitos humanos, honorários, defesa da democracia e outras ações e estruturas que beneficiem diretamente os colegas”.

O novo presidente também ressaltou o maior avanço que a OAB conquistou para a profissão, que é a criminalização das violações das prerrogativas da Advocacia. “Esse é um esforço de várias gestões. E, por isso, agradeço também aos presidentes Marcus Vinícius Furtado Coêlho, Cláudio Lamachia e, mais uma vez, Felipe Santa Cruz. Todos se empenharam diuturnamente para que essa conquista fosse nossa”.

Simonetti afirmou, ainda, que a nova gestão não atuará como base nem como oposição a governos e a partidos, e que seu maior propósito é unir a classe novamente em torno da Advocacia e da Constituição Federal. “A OAB terá as portas abertas e a manutenção de suas pontes construídas para defender os interesses de nossa profissão junto a qualquer autoridade legítima. A OAB terá diálogo com todos os Poderes, com todas as instituições da República. Por causa de nossa história, de nossa participação ativa na construção da democracia, somos sempre chamados a participar das grandes questões do país. Neste ano eleitoral, certamente, não será diferente”, declarou durante a posse, conforme site da entidade.

Também tomaram posse para a diretoria nacional da OAB os seguintes conselheiros e conselheiras federais: Rafael Horn (Santa Catarina), vice-presidente; Sayury Otoni (Espírito Santo), secretária-geral; Milena Gama (Rio Grande do Norte), secretária-geral-adjunta; e Leonardo Campos (Mato Grosso), diretor-tesoureiro.

Fonte: Asscom TJAM