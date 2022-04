TJAM nomeia mais candidatos aprovados no concurso público de 2019

O desembargador Domingos Chalub, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), nomeou mais 69 candidatos aprovados no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio, regulamentado pelo edital n.º 01/2019.

Os atos foram disponibilizados no Diário da Justiça Eletrônico desta segunda-feira (18/04), da página 42 a 68 do Caderno Administrativo. No total foram publicados 77 atos na edição, do 136 ao 202, cinco deles para tornar sem efeito nomeações (três dentre os novos atos, por desistência dos candidatos).

Pelos atos, foram nomeados candidatos classificados para os cargos de analista de sistemas, arquivologia, contabilidade, direito, psicologia, engenharia civil, assistentes, programadores e técnico de segurança, nas vagas de ampla concorrência, negros e portadores de necessidades especiais.

O concurso do TJAM foi homologado pelo Tribunal Pleno em 28/07/2020 e no mês seguinte iniciaram-se as nomeações, de acordo com a necessidade e a classificação dos candidatos aprovados.

Fonte: Asscom TJAM