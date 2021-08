TJAM entrega obras de reforma do Fórum de Manacapuru

O Tribunal de Justiça do Amazonas entrega nesta quinta-feira (26/08) as novas instalações do Fórum de Justiça Dr. Giovanni Figliuolo, da Comarca de Manacapuru (distante 84 quilômetros de Manaus). O fórum, inaugurado em junho de 2008 e que hoje abriga a 1.ª e a 2.ª Varas e o Juizado Especial Cível e Criminal da comarca, passou por obras de reforma e adequação de seus espaços para melhor acolhimento dos jurisdicionados e atuação de suas equipes de magistrados (as) e servidores (as).

A reforma entregue nesta quinta-feira é mais uma realização da atual gestão do Tribunal – que tem o desembargador Domingos Chalub na Presidência; a desembargadora Carla Reis, como vice-presidente e a desembargadora Nélia Caminha Jorge à frente da Corregedoria-Geral de Justiça – voltada para a melhoria da infraestrutura física das unidades judiciárias da capital e do interior do Estado.

Entre as obras já entregues estão as novas instalações da Divisão de Serviço Social e das Varas de Execução Penal (VEPs), no Fórum Ministro Henoch Reis, em maio deste ano; a ampliação da área de estacionamento do edifício Arnoldo Péres e, em breve, da Vara de Medidas e Penas Alternativas (Vemepa), da Central de Certidões e da Secretaria de Gestão de Pessoas.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do Tribunal, as obras de reforma do Fórum de Manacapuru estenderam-se por três meses e permitiram realizar a troca de divisórias internas de eucatex por divisórias de gesso acartonado; a colocação de forro mineral no teto; a revisão de toda a parte hidráulica, elétrica (incluindo a revisão do sistema de ar-condicionado) e de esgoto; a pintura geral interna e externa do prédio; a troca das esquadrias internas e a revisão do telhado. Além disso, a área do estacionamento do fórum ganhou nova iluminação, em LED.

O Fórum de Justiça Dr. Giovanni Fligliuolo, funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Aparecida e foi inaugurado durante a administração do hoje desembargador aposentado Hosannah Florêncio de Menezes. Em 2017, a unidade judiciária – que leva o nome do promotor de Justiça Giovanni Figliuolo, pai do desembargador aposentado Alcemir Figliuolo – já havia passado por reforma, entregue em outubro daquele ano, na gestão do então presidente do TJAM, desembargador Flávio Pascarelli.

Giovanni Figliuolo, que empresta o nome ao Fórum de Justiça da Comarca de Manacapuru, foi chefe de polícia e também promotor de Justiça, dentre outros cargos que exerceu, conforme lembrou seu filho, o desembargador aposentado Alcemir Figliuolo.

Fonte: Asscom TJAM