TJAM entrega cilindros de oxigênio e álcool para higienização às equipes de Bombeiros do Amazonas

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), por meio da Divisão de Depósito Público, entregou 33 cilindros de oxigênio e assessórios, além de 120 litros de álcool para higienização às equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas.

A remessa, realizada na última quinta-feira (16/9), à corporação foi autorizada pela Presidência da Corte Estadual de Justiça e também pela Diretoria do Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis.

Os cilindros, assessórios e o álcool foram apreendidos pelas autoridades de segurança do Estado e faziam parte de processos criminais que tramitam nas unidades judiciárias do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), não sendo mais necessária a permanência dos mesmos para a tramitação regular das ações judiciais.

O material foi devidamente periciado e liberado para doação ao Corpo de Bombeiros do Amazonas, cujas equipes de militares poderão utilizar em treinamentos e no combate a incêndio feitos pela corporação.

