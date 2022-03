TJAM emite comunicado de que uso de máscara continua em vigor nas suas dependências

Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) vai manter o uso de máscara nas dependências de todas as suas unidades administrativas e jurisdicionais da capital e interior, seguindo a Resolução n.º 23/2021, a qual exige a apresentação da carteira de vacinação contra a covid-19 para acesso às dependências do Judiciário amazonense e também prevê a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção no TJAM.

A Direção da Corte – formada pelo desembargador Domingos Chalub, presidente; e pelas desembargadoras Carla Reis e Nélia Caminha Jorge, vice-presidente e corregedora-geral de Justiça, respectivamente – observou procedimentos adotados por outros tribunais, incluindo o Supremo Tribunal Federal (STF), mesmo após o Município de Manaus ter liberado o uso da máscara em ambientes fechados esta semana.

Em abril, haverá uma reavaliação do cenário epidemiológico para a liberação ou continuidade da utilização da máscara.

Fonte: Asscom TJAM