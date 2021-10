TJAM divulga orientações sobre o funcionamento do plantão judicial para o feriado prolongado

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) informou que, no período de 28/10 a 02/11, o atendimento na capital será feito pelas equipes do Plantão Judicial, de 8h às 18h.

Além do sábado (30/10) e do domingo (31/10), o período inclui os pontos facultativos desta quinta-feira (28/10) – Dia do Servidor Público –; de sexta-feira (29/10) e de segunda-feira (01/11), todos previstos na Portaria n.º 2220/2020- PTJ, que estabeleceu o Calendário Judicial 2021, além do feriado nacional de 2 de novembro – Dia de Finados.

Os contatos dos plantões de 1.º Grau – áreas Cível e Criminal – e de 2.º Grau podem ser consultados nas respectivas portarias divulgadas no Diário da Justiça Eletrônico (edições do dia 19/10 – páginas de 2 a 4; do dia 26/10, páginas de 4 a 6; e do dia 27/10, página 3, todos no Caderno Administrativo).

Fonte: Asscom TJAM