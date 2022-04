TJAM divulga horário de funcionamento para o período da Semana Santa

Conforme previsto na Portaria n.º 1.981/2021, que estabeleceu o Calendário Judicial para o ano de 2022 e determinou os pontos facultativos para este exercício, o expediente forense do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) será suspenso na quinta e na sexta-feira (dias 14 e 15 de abril) devido às celebrações da Semana Santa.

Nesses dois dias, assim como no sábado (16) e no domingo (17), o atendimento na capital será feito pelas equipes do Plantão Judicial, no horário das 8h às 18h.

O Plantão de 1.º Grau funciona no Fórum Ministro Henoch Reis, na avenida Umberto Calderaro, s/n.º, localizado no bairro São Francisco, zona Sul.

O Plantão de 2.º Grau, por sua vez, funciona na sede do Tribunal de Justiça, no edifício Desembargador Arnoldo Péres, s/nº, no Aleixo, zona Centro-Sul.

Na escala dos Plantõestj, o Magistado Rosseberto Himenes será responsável pelo atendimento no Plantão Cível da primeira instância. O juiz Michael Matos de Araújo será responsável pelo atendimento do Plantão Criminal da primeira instância. Em Segunda Instância, o Desembargador Flávio Humberto Pascarelli ficará responsável pelos atendimentos dos Plantões Cíveis e Criminais.

Os prazos processuais que iniciarem-se ou terminarem nos dias de pontos facultativos ou feriados ficarão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

Veja o Calendário Judicial/2022

Fonte: Asscom TJAM