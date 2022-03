TJAM divulga edital para eleições de cargos diretivos com mandato temporário

O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Domingos Chalub, divulgou o Edital n.º 09/2022, que trata da eleição geral para os cargos diretivos do TJAM para exercício de mandato temporário, de 04/07/2022 a 01/01/2023.

A convocação foi disponibilizada na edição de quinta-feira (17/03) do Diário da Justiça Eletrônico, na página 10 do Caderno Administrativo.

Segundo o edital, as eleições extraordinárias de escolha dos novos dirigentes serão realizadas na sessão plenária de 03/05/2022, observando o prazo mínimo de 60 dias antes do término do atual mandato (03/07/2022), ficando os membros integrantes do Tribunal Pleno convocados a participarem do pleito.

Os interessados aptos a concorrerem aos respectivos cargos, conforme os termos do parágrafo 1.º, do art. 433-A da Lei Complementar n.º 17/97, com redação dada pela Lei Complementar n.º 215, de 30 de agosto de 2021, têm o prazo de 15 dias, a contar da primeira publicação do edital, para requererem suas inscrições no Setor de Protocolo Administrativo do Tribunal de Justiça.

Fonte: Asscom TJAM