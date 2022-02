TJAM divulga editais de duas vagas de desembargador no TRE

O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Domingos Chalub, divulgou dois editais de vaga de membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, na classe dos magistrados – desembargadores.

O edital nº 007/2022 abre vaga em decorrência do término do primeiro biênio do desembargador Jorge Manoel Lopes Lins; e o edital nº 008/2022 trata de vacância decorrente do término do biênio do desembargador Wellington José de Araújo. Os dois terão encerramento em 07/05/2022.

Magistrados interessados e aptos a concorrerem às vagas têm prazo de 15 dias, a contar da primeira publicação dos editais, para apresentarem seus requerimentos de inscrição no Setor de Protocolo Administrativo do Tribunal de Justiça.

Os editais estão disponíveis no Diário da Justiça Eletrônico desta terça-feira (22/02), nas páginas 12 e 25 do Caderno Administrativo.

Fonte: Asscom TJAM