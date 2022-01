TJAM divulga classificação final de estágio em Direito para Manaus e convoca para admissão

A Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep) do Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou o Edital TJAM n.º 01/2022 – SPED2021, com a classificação definitiva da Seleção Pública para Estágio de Nível Superior na área de Direito e a convocação para admissão dos novos estagiários do Tribunal.

O edital está disponível no Diário da Justiça Eletrônico desta sexta-feira (21/01), a partir da página 20 do Caderno Administrativo, e também traz o resultado do julgamento dos recursos interpostos em relação à classificação preliminar (cujo link pode ser acessado ao final deste texto).

De acordo com a publicação, estão convocados para enviar os documentos de admissão 100 candidatos (62 das vagas de ampla concorrência, 8 das vagas reservadas a pessoas com deficiência e 30 das vagas reservadas a negros e indígenas).

Os candidatos listados devem observar o cronograma de envio, de 24/01 a 25/02, cujas datas variam, conforme a convocação divulgada.

A admissão ocorrerá de forma remota e a confecção do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) fica condicionada ao envio por e-mail dos documentos listados, que deverão ser encaminhados e organizados, em arquivo único, na extensão .pdf, conforme a sequência e as orientações publicadas.

Posteriormente, a A Divisão de Provimento e Movimentação de Pessoas da Segep entrará em contato com o candidato, por telefone ou e-mail, para tratar da lotação e do TCE, sendo necessário observar os requisitos do edital.

A Segep informa que os candidatos podem consultar a qualquer tempo as convocações e informações de estágio em Direito no menu “Concursos e Estágios” do portal do TJAM (https://www.tjam.jus.br/index.php/estagio-eastjam/capital?start=1).

