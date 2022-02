TJAM anuncia últimos dias de inscrição para programação do semestre acadêmico da Eastjam

Acontece na sexta-feira (04/02), às 10h30, o evento de Abertura do Primeiro Semestre Acadêmico de 2022 da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas (Eastjam). O evento será híbrido, com vagas limitadas para a modalidade presencial. As inscrições encerram na quinta (3) e estão disponíveis em https://bit.ly/avaeastjam.

O palestrante convidado para o evento é o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), Samer Agi, que vai palestrar sobre o tema “Oratória criativa: como grandes líderes convenceram seus ouvintes”.

A solenidade vai acontecer no Auditório do Centro Administrativo Desembargador José Jesus Ferreira Lopes, situado na Avenida André Araújo, Aleixo, e com transmissão ao vivo pelo canal do TJAM no YouTube (https://youtube.com/c/TJAMAZONAS).

Ainda durante o evento, acontecerá o lançamento da obra “Acesso à Justiça no Amazonas: um estudo em 45 comarcas”, de autoria do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Cezar Bandiera. A obra é fruto do trabalho final de doutorado do desembargador e discute, com olhar atento ao jurisdicionado, as dificuldades e o acesso à Justiça no Amazonas, o maior Estado da Federação. O livro traz pesquisa resultado da vivência do magistrado, além de pesquisa bibliográfica e documental, enquanto atuou neste ambiente que é atravessado por diversos temas, desde a questão ambiental até questões de territoriais, compilando um material de alta densidade para os futuros gestores do Poder Judiciário.

PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS PARA O ANO

Para o ano de 2022 a Escola já conta com uma programação de atividades relacionadas a assuntos que são preocupação de alguns dos Subcomitês de trabalho do TJAM, que buscam colaborar com a atenção às recomendações do Conselho Nacional de Justiça e no cumprimento das Metas Nacionais.

Para o mês de fevereiro, o calendário de eventos da Eastjam já tem agendado um curso direcionado aos servidores e às servidoras da Comarca de Iranduba sobre o uso do SAJ; curso sobre Audiência de Custódia, com a juíza titular da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Manaus, Andrea Jane Silva de Medeiros; palestra sobre “Os 10 anos do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE)”, com o juiz titular da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, Luís Cláudio Chaves; e o primeiro “Encontro Literário”, do “Clube do Livro da Eastjam”, com a advogada e professora da Faculdade Santa Teresa, Jaíse Marien Fraxe Tavares. Além de mais dois módulos da pós-graduação em Poder Judiciário.

Já para o mês de março, o destaque é o curso sobre “Prerrogativas da Advocacia”, direcionado aos servidores e às servidoras do Poder Judiciário Estadual, que será ministrado pela advogada e procuradora federal Thalita Motta. Esta será a primeira atividade ofertada como resultado do Acordo de Cooperação Técnica n.º 030/2021-TJAM, celebrado entre o Tribunal de Justiça do Amazonas, por intermédio da Eastjam, e a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Amazonas (OAB/AM).

Fonte: Asscom TJAM