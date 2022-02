TJ-CE suspende investigação que apurava se Wesley Safadão furou fila da vacina

O Tribunal de Justiça do Ceará decidiu, ontem, trancar o inquérito da Polícia Civil que apurava a possível vacinação irregular contra a Covid-19 do cantor Wesley Safadão, sua mulher e sua produtora.

A corte também suspendeu a tramitação de um procedimento investigatório criminal do Ministério Público estadual na investigação do suposto crime de infração de medida sanitária preventiva.

No entanto, o MP foi autorizado a prosseguir com a apuração dos servidores envolvidos, pela suposta prática de crime de peculato. O advogado que representou Safadão no caso, afirmou que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça.

A investigação havia sido aberta após notícias de que os investigados teriam furado a fila da vacinação. A mulher de Safadão teria recebido o imunizante antes da data prevista para sua idade, enquanto o músico e a produtora teriam se dirigido a um posto de vacinação diferente do previsto, na suposta tentativa de escolher a fabricante da dose.

Tomaz argumentou que a esposa teria apenas se vacinado sem agendamento prévio, enquanto Safadão e sua produtora teriam somente recebido o imunizante em local diferente do previamente agendado. As condutas não representariam desobediência a nenhuma norma de combate à Covid-19, mas apenas ao ato administrativo que organiza os locais de vacinação conforme as faixas etárias.

Em novembro do último ano, a desembargadora Francisca Adelineide Viana já havia concedido liminar para suspender a investigação criminal contra o trio.

0636970-73.2021.8.06.0000

Fonte: Conjur