TCE-AM sediará Encontro da Associação de Controle Público do Mercosul em 2022

Durante o Congresso Internacional dos Tribunais de Contas (CITC), em João Pessoa -PB, o presidente da Associação das Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul (ASUR), conselheiro Marcos Peixoto, anunciou que o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) sediará o 2º Encontro da ASUR em 2022.

A candidatura para que o evento seja realizado em Manaus foi proposta pelo presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, e aprovada de forma unânime pelo Conselho da ASUR em reunião conjunta do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas e do Conselho dos Procuradores Gerais de Contas.

“Trazer a rede de controle da América do Sul, para dentro do nosso Amazonas, representa muito para nós. Com a competência que a ASUR tem para intervir em atividades de controle da comunidade nos tornaremos ponto de referência para outros países”, afirmou o presidente Mario de Mello durante o 2º CITC, na Paraíba.

O presidente da ASUR destacou que a unanimidade por Manaus tem muito a dizer e traduz a importância que a Amazônia tem para os países do Mercosul. A data prevista para a realização do evento será entre maio e junho de 2022.

“Teremos a participação de conselheiros de todos os países que integram o Mercosul na discussão de temas relevantes para Amazônia, para os Tribunais de Contas e para a nossa entidade. O evento também marcará um período de renovação e transformação, o pós-pandemia, onde também vamos definir a adoção de mecanismos neste novo mundo. Com certeza será um momento especial”, destacou o conselheiro Marcos Peixoto, agradecendo o apoio do presidente Mario de Mello.

Fonte: Asscom TCE-AM