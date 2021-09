TCE-AM realiza prova de estágio neste domingo (12) para mais de 2,2 mil estudantes

Os 2.294 estudantes que tiveram inscrição homologada pela Escola de Contas Públicas (ECP) vão disputar, neste domingo (12), as 100 vagas disponíveis para estágio no Tribunal de Contas do Amazonas, com bolsa de R$ 1 mil, além de R$ 167,20 de auxílio transporte.

As provas serão realizadas a partir das 9h, na unidade 5 da Fametro, localizada na avenida Constantino Nery, 1937A, bairro Chapada. Os participantes terão 4 horas para conclusão das provas, conforme previsto no Edital.

“Desejamos toda sorte do mundo aos estudantes que participaram e que se preparam para o processo seletivo. Todos os aprovados serão muito bem recebidos na Corte de Contas, onde terão uma experiência valorosa para a sua formação acadêmica”, declarou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

Clique aqui para ver a lista com todos os inscritos aprovados no certame. E clique aqui para ver o edital completo do certame.

Concorrência

Do total de inscritos no Processo Seletivo, o curso com maior concorrência será o de direito, com 1.335 estudantes disputando as 60 vagas disponibilizadas para o curso, o que equivale a cerca de 23 concorrentes por vaga. Administração foi o segundo curso mais procurado, com 212 inscritos disputando 12 vagas, ou seja, 18 concorrentes por vaga.

Outro curso bastante procurado foi o de ciências contábeis. Com 206 inscritos, os estudantes irão disputar dez vagas disponíveis. A relação de candidato/vaga é de 20.

O certame terá, ainda, provas para o curso de Tecnologia da Informação, com 98 inscritos e cinco vagas disponíveis; arquitetura, que possui duas vagas e 44 inscritos; arquivologia, com 23 inscritos para uma vaga disponível; comunicação social, onde 62 inscritos disputarão duas vagas disponíveis; engenharia, com 177 inscritos e sete vagas disponíveis; 92 inscritos para pedagogia, que possui uma vaga; além de 45 inscritos para ciências econômicas, que terá formação de cadastro reserva.

Conforme o edital, os portões serão fechados às 9h. O candidato só poderá deixar a sala de prova após 90 minutos do início da prova.

“Recomendamos que os candidatos cheguem com bastante antecedência ao local de prova, para evitar quaisquer problemas ou imprevistos que possam ocorrer. Desejo boa sorte a todos os participantes e uma excelente prova”, disse a coordenadora da ECP, conselheira Yara Lins dos Santos.

Estágio

O estágio no TCE possui duração de 25 horas semanais, distribuídas em cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. Do total de vagas, 20% serão reservadas para estudantes com deficiência, conforme termos definidos na Lei Estadual nº241/2015.

O Processo Seletivo será composto de prova escrita com conhecimentos específicos, contendo quatro questões discursivas por área, além de quatro questões objetivas de Língua Portuguesa para todos os cursos.

A classificação será composta por meio de média aritmética obtida da soma da nota alcançada na prova escrita com o coeficiente de rendimento acumulado. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem média igual ou superior a sete.

Fonte: Asscom TCE-AM