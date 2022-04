​TCE-AM multa ex-presidente da Câmara Municipal de Tapauá

O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) multou o presidente da Câmara Municipal de Tapauá em 2017, Alvemir de Oliveira Maia em mais de R$ 122 mil, considerando multa e alcance. O gestor teve as contas julgadas irregulares pelo colegiado durante a 11ª Sessão Ordinária, ocorrida na manhã desta quarta-feira (6).

Alvemir de Oliveira Maia foi multado em R$ 10 mil e considerado em alcance de R$102,1 mil. O gestor esteve na presidência da Câmara de Tapauá entre janeiro e novembro de 2017. No relatório apresentado pela conselheira Yara Lins dos Santos, durante o exercício, a gestão de Alvemir não comprovou receitas e despesas; deixou de apresentar documentações sobre pagamentos que são obrigatórias em lei; não recolheu, devidamente, imposto de renda e FGTS, além de não ter listado os bens móveis adquiridos no exercício.

Em dezembro do mesmo ano, David Meneses de Oliveira assumiu a presidência da Câmara. O gestor deu continuidade às irregularidades encontradas pelos órgãos técnicos do TCE-AM, sendo multado no mesmo valor de R$ 10 mil.

Fonte: Asscom TCE-AM