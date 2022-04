​TCE-AM julga 56 processos na segunda (25)

O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) se reúne, na próxima segunda-feira (25), às 10h, para apreciar 56 processos, durante a 14ª Sessão Ordinária. Durante a sessão serão julgadas seis prestações de contas de gestores e ex-gestores do Estado.

Dentre as prestações de contas a serem apreciadas, estão em pauta a do ex-prefeito de Caapiranga, Antônio Ferreira Lima; do ex-presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Gleidson Rato Serrão; do ex-prefeito de Canutama, João Ocivaldo Amorim, e do ex-prefeito de Uarini, Antonio Uchoa de Brito.

Ainda estão em pauta 28 recursos de gestores que tentam modificar decisões desfavoráveis emitidas pelo Tribunal Pleno. Também serão julgadas dez tomadas de contas, nove representações, uma consulta, e um Termo de Ajustamento de Gestão (TAG).

A sessão será conduzida pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro. Participarão os conselheiros Ari Moutinho Júnior, Yara Lins dos Santos, Mario de Mello, Josué Cláudio e Fabian Barbosa, além dos auditores Mário Filho, Luiz Henrique Mendes, e Alber Furtado.

Fonte: Asscom TCE-AM