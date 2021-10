TCE-AM dá início a PodContas com discussões sobre contas públicas

“Essa é mais uma ferramenta de transparência e de comunicação do Tribunal com a sociedade, algo buscado de forma incessante por nós. Não tenho dúvidas de que os conteúdos produzidos por essa importante ferramenta trarão o cidadão para ainda mais perto, fazendo com que ele conheça o dia a dia do Tribunal”, disse o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

Gravado de forma integral no estúdio de rádio da Corte de Contas, o podcast teve como convidado no seu episódio piloto o chefe do Departamento de Auditoria em Saúde do Tribunal de Contas do Amazonas (Deas/TCE-AM), Rodrigo Valadão.

Durante o episódio, que teve 50 minutos de duração, o convidado explicou como funcionou a implantação do departamento, destacando as dificuldades encontradas principalmente no fomento ao planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) nos municípios do interior do Amazonas.

Segundo o diretor de Comunicação do TCE-AM, jornalista Elvis Chaves, a ideia é fazer com que o podcast tenha episódios semanais, sempre instigando o debate entre os participantes, com temas selecionados sobre contas públicas, fiscalização, ensino e demais atividades do Tribunal de Contas.

“Esse é mais um produto que o Tribunal lança para dar destaque às ações do Tribunal de Contas do Amazonas e fomentar as discussões sobre temas relacionados às contas públicas. Nesse primeiro episódio, optamos por tratar do Departamento de Saúde porque é uma temática importante, especialmente no âmbito da pandemia da Covid-19. Agora, estamos na fase de produção de novos episódios do podcast, que serão disponibilizados semanalmente aos nossos ouvintes”, disse o diretor de Comunicação do TCE-AM, jornalista Elvis Chaves.

Fonte: Asscom TCE-AM