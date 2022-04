Simonetti é agraciado pela OAB-SC com a Medalha João Baptista Bonnassis

O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, foi agraciado, nesta sexta-feira (29/4), com a Medalha João Baptista Bonnassis. Instituída em 1922, trata-se da maior honraria da advocacia catarinense e reconhece o trabalho dos advogados que prestaram relevantes serviços à Justiça, ao direito, à OAB ou às causas sociais ao aperfeiçoamento das instituições.

A entrega aconteceu de modo virtual, durante a sessão do Conselho Pleno da seccional catarinense, pois Simonetti encontra-se em Brasília. No próximo dia 3 de maio, a presidente da OAB-SC, Cláudia Prudêncio, fará pessoalmente a entrega da medalha ao presidente nacional da Ordem.

Prudêncio explicou que, originalmente, a medalha é outorgada somente a advogados catarinenses. “Mas entendemos, por aclamação deste Conselho Pleno, que o presidente Beto Simonetti é merecedor desta homenagem. É algo extremamente merecido pelo olhar que ele dedica à nossa seccional, de amor, de paz e de humanidade. Exatamente por isso, seu nome foi sempre positivamente citado e lembrado em todas as posses de subseções aqui no estado”, apontou.

O vice-presidente nacional, Rafael Horn, que presidiu a OAB-SC no último triênio, apresentou ao Conselho Pleno da seccional a proposição da homenagem, aprovada por unanimidade. “Os aplausos das senhoras e senhores revelam o quanto nosso líder nacional olha com carinho para a advocacia catarinense e o quanto é merecida esta homenagem”, disse.

Simonetti se disse feliz e surpreso. “Cheguei de viagem esta madrugada e fui informado sobre o compromisso. Com muita surpresa, uma grata surpresa, estou aqui, emocionado com essa honraria, uma homenagem que muito me orgulha. A compreensão que tenho é de que ninguém faz nada sozinho, não há êxito se os projetos forem extremamente pessoais. E assim é o nosso grupo na OAB, a nossa gestão. A advocacia tem que ser uma só e buscamos refletir isso nessa gestão e em todo o Sistema OAB”, afirmou.

“Nessa homenagem sei que são homenageados os mais de 1,3 milhão advogados brasileiros, que travam uma guerra diária pela vida e pela subsistência. Nossa missão é entregar esperança à advocacia brasileira e, na medida do possível, ao cidadão”, completou.

