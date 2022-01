Servidores do TCE-AM passam por testagem em massa para COVID-19

Para identificar possíveis contágios do novo coronavírus e evitar a disseminação da Covid-19, servidores, terceirizados e estagiários do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) iniciaram, na tarde desta segunda-feira (17), processo de testagem do tipo rápido antígeno com uso de swab nasal (cotonete).

A testagem em massa foi determinada pelo conselheiro-presidente Érico Desterro após alta de casos da doença no estado: somente neste domingo, o boletim diário de Covid-19 divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) identificou 3.079 novos casos da doença no Amazonas.

“Todos que estiverem trabalhando presencialmente na sede do Tribunal serão testados dentro desses três dias. Essa testagem é fundamental para termos de forma clara um panorama da saúde dos nossos colaboradores em relação a esse vírus e até mesmo para que possamos fazer um acompanhamento médico desses servidores de forma bem mais eficiente”, destacou Érico Desterro.

A testagem deve acontecer durante três dias, até quarta-feira (19), e está sendo feita em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Para evitar aglomeração no local, os testes são feitos por pequenos grupos de servidores, divididos por setores e horários específicos.

Conforme o secretário-geral do TCE-AM, Harleson Arueira, os resultados obtidos na testagem em massa servirão para embasar decisões da Corte de Contas sobre horários, permanência de servidores e a necessidade ou não de rodízios de funcionários.

“Esse panorama que teremos será uma grande ferramenta para sabermos de que forma agiremos. Para tomar essas decisões, é fundamental que a gente tenha as informações necessárias, portanto os desdobramentos que por ventura viemos a tomara serão todos baseados nos resultados dessa testagem”, explicou o secretário.

Outras medidas

Além da testagem em massa na sede da Corte de Contas, o conselheiro-presidente já havia determinado que servidores com mais de 60 anos ficassem em regime de home office até o dia 31 de janeiro.

“Essa foi uma importante decisão para resguardar desde já a saúde dos nossos servidores idosos. No caso deles, não podemos esperar para descobrir se estão ou não com a doença, precisamos praticar o isolamento social e iniciar, desde já, o acompanhamento remoto por meio da nossa Diretoria de Saúde (Disau), como já estamos fazendo”, destacou Érico Desterro.

Funcionários que continuam na sede do Tribunal devem seguir rígidos protocolos de segurança sanitária e medidas de prevenção à Covid-19 e à Influenza, entre eles o distanciamento social, uso integral de máscaras de proteção, além de higienização do ambiente de trabalho e uso de álcool em gel, protocolos que seguem modelos adotados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça. A exigência de carteira de vacinação para adentrar no TCE continua válida.

Fonte: Asscom TCE-AM