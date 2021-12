SEMSA em Manaus abre vagas para concurso com mais de mil vagas com salários de até R$13 mil

Foi publicado ontem (27) o edital do Concurso SEMSA de Manaus-AM. A Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, disponibilizará 1.822 vagas e formação de cadastro reserva para cargos de Especialista em Saúde (nível superior) e Assistente em Saúde (níveis médio, médio técnico e fundamental).

As inscrições estarão abertas a partir de 5 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022 para o cargo de Especialista em Saúde – Médico (Nível Superior) e do dia 10 de janeiro a 15 de fevereiro de 2022 para os cargos Especialista em Saúde (nível Superior) e Assistente de Saúde (Nível Médio, técnico e fundamental), no site fundação Getúlio Vargas (FGV).

Conforme o edital, as remunerações iniciais variam entre R$1,550,00 e R$13.867,91, com jornadas de trabalho de até 40 horas semanais. Os aprovados ainda terão direito a determinados benefícios previstos em lei municipal. As inscrições poderão ser efetuadas pelo endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos

