Seis delegados deixam cargos para concorrerem às eleições 2022 no Amazonas

Manaus/AM – Agentes de segurança pública e militares do Exército deixaram os cargos e suas patentes para concorrerem às eleições de 2022 pelo Amazonas. A maioria mira na Câmara Federal e na Assembléia Estadual, outros apostam na única vaga para Senado.

Ao todo, 12 nomes foram lançados para a disputa desse ano sendo: 2 coronéis, um do exército e outro da PM; 6 delegados; 2 delegados tentam reeleição; 2 PMs tentam reeleição.

O ex-secretário de Segurança Pública (SSP-AM), coronel Louismar Bonates, e a delegada-geral da Polícia Civil do Amazonas, Emília Ferraz, confirmaram no dia 29 de Março que são pré-candidatos a Deputados Federais pelo União Brasil (UB).

A delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), Débora Mafra, lançou a pré-candidatura a Deputada Federal pelo Partido Social Democrático (PSD) no dia 31 de Março.

Já o Delegado Paulo Mavignier, mais conhecido como “Muralha”, pediu exoneração do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), e confirmou no dia 1º de abril que irá concorrer a deputado estadual pelo Partido de Mobilização Nacional (PMN).

No dia 8 de Abril, o delegado Charles Araújo anunciou ser pré-candidato a deputado estadual pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Pelo Partido Liberal (PL), o delegado Costa e Silva é pré-candidato a deputado federal, e se reuniu com aliados no último domingo (10) para planejar estratégias para o pleito.

O delegado João Tayah confirmou que é pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições de 2022. Até o momento, ele é o único agente de segurança pública de esquerda que vai concorrer neste pleito.

Além deles, Coronel Menezes (PL), que concorreu a Prefeitura de Manaus na eleição passada, irá concorrer a vaga ao Senado não descartando ser escolhido como vice-governador na chapa do Governador do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil (UB).

Reeleições

O deputado federal delegado Pablo Oliva deve concorrer à reeleição pelo União Brasil (UB). O deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) também busca a reeleição do cargo.

Os deputados estaduais Delegado Péricles e Cabo Maciel, ambos do (PL), almejam continuar em suas cadeiras na Assembléia Legislativa do Amazonas.

Possível candidato

Apontado como possível pré-candidato a deputado estadual pelo Republicanos, o vereador Capitão Carpê Andrade não confirmou se vai disputar nas eleições deste ano.