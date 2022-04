Segurados do INSS começam a receber parcela do 13º nesta segunda

Os segurados do INSS começam a receber, nesta segunda-feira (25), o adiantamento da primeira parcela do décimo terceiro. Nesta etapa, serão contemplados os trabalhadores que recebem até um salário mínimo, R$1.212,00. Para quem recebe mais do que esse valor, o abono anual será pago no mês que vem.

A expectativa do governo federal é de liberar R$56,7 bilhões nesses pagamentos. Para saber se você tem direito ao abono, qual o valor e quando o pagamento será feito, basta acessar o aplicativo Meu INSS, ou acessar na internet o portal gov.br/meuinss.

Quem já recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não tem direito ao décimo terceiro salário.