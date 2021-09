Retorno presencial das atividades do TCE-AM é marcada por atenção às medidas de prevenção à Covid

Quase dois anos depois de alternar entre home office e regime híbrido de trabalho, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) retornou, na manhã desta segunda-feira (20), com 100% dos colaboradores atuando de forma presencial. O retorno foi marcado por atenção às medidas de prevenção à Covid-19.

A decisão do presidente Mario de Mello foi publicada na última quinta-feira (16) no Diário Oficial Eletrônico do TCE-AM e estabelece as regras e protocolos de segurança a serem adotados por todos.

“A Corte de Contas já vem se preparando há mais de um ano para retornar às atividades presenciais de forma segura e eficiente e esperamos que, atentos aos protocolos de segurança, os servidores e colaboradores desempenhem seus trabalhos da melhor forma possível”, disse o conselheiro-presidente Mario de Mello.

As medidas de contenção e prevenção à Covid-19 continuam vigentes e para o retorno presencial. Foi feito um levantamento dos números de colaboradores já vacinados com uma ou duas doses da vacina, para garantir um retorno mais seguro para todos.

Em casos de sintomas gripais ou testes positivos, o trabalho remoto estará permitido, mediante autorização do chefe imediato, até o dia 31 de dezembro.

Protocolos de segurança

Segundo determinação da Presidência da Corte de Contas, foi estabelecida a jornada de trabalho de 6h diárias. A entrada dos servidores e estagiários deve ocorrer entre 7h e 9h, com registro de ponto feito por lista de presença, para evitar o contato com ponto eletrônico.

Entre as medidas de segurança previstas no Plano de Retorno estão a aferição da temperatura corporal que não pode ser superior a 37,5 ºC, o uso de máscara e álcool em gel, além do distanciamento social de, no mínimo, um metro entre os servidores nas dependências do TCE-AM.

Outras medidas de prevenção são, a manutenção do ambiente limpo e sanitizado; a limpeza especial e desinfecção das superfícies mais tocadas, tais como: mesas, teclados, mouses, máquinas de pagamentos (banco 24 horas), maçanetas, botões de acionamento, dentre outros, além da limpeza periódica dos aparelhos de ar-condicionado.

Atendimento ao público

Nesta fase do retorno, o atendimento ao público externo estará liberado com o cumprimento de todos os protocolos de segurança definidos na Portaria.

A entrada e permanência de civis na Corte só será permitida mediante a utilização de máscara facial. Em todos os setores estará disponível álcool em gel para assegurar a proteção de todos.

