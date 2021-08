Reportagem da TV Globo sobre adoção traz informações do Tribunal de Justiça do RJ

O telejornal SP1 da TV Globo veiculou, no último sábado (7), matéria sobre adoção no Estado de São Paulo, utilizando dados fornecidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Transmitida por ocasião do Dia dos Pais, que foi celebrado no domingo (8), a reportagem mostra a redução do número de adoções no período da pandemia da Covid-19 e fala da experiência de homens na fila de espera para adotar uma criança.

A matéria mostra que, em 2019, 2.279 crianças foram adotadas. Este número caiu para 1.291 em 2020 e para 646 em 2021. Os dados levantados pela Corte paulista mostram, ainda, que há 10.451 pessoas habilitadas para adotar uma criança, sendo a maioria de casais heterossexuais (9.187). Dentre os habilitados, há, também, 138 homens sozinhos na fila para adotar uma criança.

A reportagem contou a história de homem aposentado e solteiro que, há cinco anos, resolveu ser padrinho afetivo de um menino à época com 11 anos de idade. No Apadrinhamento Afetivo a pessoa interessada em ser padrinho ou madrinha de um adolescente abrigado se dispõe a manter contato direto com o “afilhado”, podendo sair para atividades fora do abrigo, como passeios, festas de Natal, Páscoa etc. Dessa forma, são vivenciadas experiências que auxiliam no processo de valorização da autoestima. O processo da adoção durou cerca de um ano e, em 2018, os entrevistados se tornaram oficialmente pai e filho.

Na reportagem, o juiz assessor da Presidência Iberê de Castro Dias explica que o tempo de espera na fila de adoção depende diretamente das escolhas dos interessados com relação à criança que pretendem adotar. “Se uma pessoa, por exemplo, só aceita adotar uma criança de até seis meses, branca e menina, ela pode chegar a esperar cerca de seis anos na fila”, esclarece o magistrado.

Fonte: Asscom TJSP