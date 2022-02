Quadrilha é condenada por assaltos em condomínio de Santos-SP

São Paulo – A 4ª Vara Criminal da Comarca de Santos condenou sete integrantes de organização criminosa que assaltou nove unidades de um condomínio de Santos. Cinco dos réus foram sentenciados a 14 anos e seis meses de reclusão; um dos acusado a 15 anos e dois meses de reclusão e o último a 19 anos e dois meses, todos em regime inicial fechado.

Consta dos autos que, em agosto de 2020, um dos criminosos procurou corretora de imóveis simulando interesse em apartamento. No dias dos fatos, dois integrantes da quadrilha foram “visitar” a unidade. Após acessarem o imóvel, renderam a corretora e o proprietário e permitiram a entrada dos demais assaltantes. Outros seis acusados abordaram as vítimas no elevador térreo e mantiveram os moradores cativos em um apartamento escolhido. Os criminosos assaltaram nove unidades, subtraindo dinheiro, joias, aparelhos eletrônicos e outros pertences dos condôminos.

A juíza da comarca considerou, em sua decisão, que restou comprovado e “inquestionável o flagrante delito, já que cinco foram detidos logo após o crime, ao receberem a localização do celular subtraído de uma das vítimas na Comarca de Praia Grande, na posse de bens que fazem presumir que sejam eles autores do crime”.

“Ressalto que o crime de roubo infunde enorme temor e perturbação no seio da sociedade, sendo um dos principais responsáveis pela alta sensação de insegurança vivenciada pelos cidadãos de todo o país. Aliás, no caso em comento, deve-se destacar que o crime perpetrado revela alto grau de organização e prévio planejamento. Assim, ficou demonstrada a autoria e materialidade do delito”, concluiu. Cabe recurso da decisão.

Fonte: Asscom TJSP