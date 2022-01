Publicações no DJE ficarão suspensas durante paralisação programada do SAJ entre 2 e 9 de janeiro

O secretário de Expediente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Rodrigo Rafael Ramos Martins, e a diretora do Diário da Justiça Eletrônico da Corte de Justiça amazonense, Betiane Brelaz de Lima, comunicam aos servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradoras e demais operadores e operadoras do Direito que, de acordo com o Processo Administrativo SEI n.º 2021/000025507-00, o Diário da Justiça Eletrônico (DJE) ficará indisponível durante a suspensão programada do funcionamento dos Sistemas de Automação Judicial (SAJ), no período de 02/01/2022 a 09/01/2022.

Conforme informado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJAM (Setic), os sistemas do SAJ passarão por processo de migração do seu banco de dados no referido período.

Com isso, as matérias enviadas para publicação em 30/12/2021 – último dia de expediente do TJAM neste 2021 – serão disponibilizadas somente na edição do DJE do dia 10/01/2022. Demais esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone/WhatsApp (92) 98174-0139.

Fonte: Asscom TJAM