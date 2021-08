Presidente do TRT-11 empossa novo titular da Vara do Trabalho de Lábrea

A Vara do Trabalho do município de Lábrea, no interior do Amazonas, conta agora com um novo juiz do trabalho titular. Alexandro Silva Alves tomou posse no cargo, na manhã da última sexta-feira (20/08), em cerimônia realizada no gabinete da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11).

Estavam presentes na cerimônia a presidente do Regional, desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes; o juiz titular da Vara da 17ª Vara do Trabalho de Manaus e presidente da AMATRA XI, Adelson Silva dos Santos; a secretária-geral da Presidência, Maria José da Silva Freitas Santos; a esposa e os filhos do juiz empossando.

O magistrado foi promovido a juiz titular pelo critério de merecimento. A promoção foi dada ao magistrado, conforme da Resolução Administrativa N° 193/2021, de 4 de agosto de 2021.

Após a posse, a presidente do TRT11, desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes, ressaltou a competência do magistrado e o parabenizou pela promoção. “É uma grande satisfação lhe dar posse como juiz titular. Vossa excelência é um exemplo de juiz, pois não é do nosso Estado mas escolheu ficar trabalhando em nosso Regional, e tem nos ajudado muito. Sei do seu trabalho e empenho. Espero que continue sendo um magistrado exemplar e dedicado, estando sempre ao lado da instituição”, declarou a presidente.

O novo juiz titular de Lábrea proferiu palavras de agradecimento ao TRT11: “Nesse dia tão importante na minha carreira, só tenho a agradecer ao Egrégio TRT11 pela promoção recebida por merecimento, fruto do reconhecimento da minha dedicação ao trabalho e também aos temas de interesse institucional do Tribunal. Estou muito feliz de ter alcançado esse nível da carreira e muito grato a Deus por estar dividindo tudo isso com a minha família”.

Sobre o magistrado

Graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade Católica de Salvador, foi advogado militante na Justiça do Trabalho entre os anos de 1998 a 2012. Alexandro Alves foi aprovado em concurso público de provas e títulos no ano de 2012 para juiz do trabalho substituto do TRT11.

Atuou como gestor regional de primeiro grau do Programa de Combate ao Trabalho Infantil, e como gestor regional do Programa Trabalho Seguro. É co-autor do livro “Estudo Avançados de Direito e Processo do Trabalho”, publicado no ano de 2014 pelo Conselho Nacional das Escolas de Magistratura do Trabalho (CONEMATRA).

Fonte: Asscom TRT11