Presidente do TRE-AM participa de encontro no TSE

O presidente do TRE-AM, desembargador Wellington Araújo, na última sexta-feira (25), de reunião com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, em conjunto com os demais presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais da Região Norte para debater demandas internas da Justiça Eleitoral e alinhar estratégias de combate às notícias falsas disseminadas com o intuito de atacar a credibilidade das eleições brasileiras.

Na abertura do encontro, Fachin anunciou que essa seria a primeira de uma série de reuniões realizadas com as presidências dos regionais para compartilhar experiências vividas nas localidades e dar andamento aos trabalhos de planejamento das Eleições Gerais de 2022.

O presidente do TSE reforçou que o compromisso da Justiça Eleitoral é de garantir a paz e a segurança no pleito de outubro, sem aguçar narrativas conspiratórias e a desordem incitadas pelas redes sociais.

Também presente na reunião, o ministro Benedito Gonçalves, que estará à frente da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral no período das eleições, destacou a importância do encontro para assegurar o êxito do processo eleitoral.

Cada TRE fez a sua apresentação, momento no qual o Desembargador Wellington Araújo expôs as últimas ações do TRE-AM, em especial, a Eleição Suplementar de Coari, que, por conta das parcerias do Tribunal com as instituições de segurança, transcorreram na mais perfeita tranquilidade.

O assessor especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, Frederico Alvim, falou sobre o tema, afirmando que as ações da Justiça Eleitoral para combater o fenômeno e preservar e valorizar a imagem da instituição devem ser fortalecidas junto aos atores sociais, outras instituições e compartilhadas por todos.

Acompanharam o Presidente do TRE-AM na reunião o Diretor-Geral do TRE-AM, João Victor Pereira e o Assessor Jurídico da Presidência, Matheus Diniz.

Fonte: Asscom TRE-AM