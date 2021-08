Presidente do TRE-AM enaltece os 89 anos de instituição

A história dos 89 anos do Tribunal de Justiça Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) mereceu destaque especial na 60. Sessão Ordinária do Pleno. O Presidente Wellington José de Araújo, durante a reunião híbrida nesta terça-feira, 17/08, registrou a data com foco na importância do trabalho da Justiça Eleitoral para o processo democrático do País. “Assim, com esta estrutura e esta tarefa, desenhou-se a Justiça Eleitoral Brasileira e, há 89 anos, implantou-se a Corte Eleitoral Amazonense.”, enfatizou o Desembargador Wellington Araújo.

“Não penso exagerar ao dizer que a Justiça Eleitoral de nosso Estado tem missão ainda mais árdua, já que opera em uma Unidade da Federação que, embora tenha dimensões continentais, tem uma estrutura de transporte precária, demandando esforços redobrados daqueles que se propõem a dar a cada cidadão dos distantes rincões deste Amazonas o direito de ter sua vontade registrada”, ressaltou em sua fala.

Fonte: Asscom TRE-AM