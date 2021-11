Presidente do TJAM nomeia mais dez candidatos aprovados no concurso de 2019

O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Domingos Chalub, publicou dez novos atos de nomeação de servidores (as) aprovados (as) no concurso público realizado pela instituição para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio, regido pelo Edital n.º 01/2019.

Os atos (de número 763 a 772) foram disponibilizados no Diário da Justiça Eletrônico desta quinta-feira (04/11), nas páginas 5 a 9 do Caderno Administrativo, e abrangem cargos de ambos os níveis do quadro de servidores.

Confira as últimas nomeações, por classificação e cargo: 155.º, 156.º e 157.º colocados para vaga de ampla concorrência, para o cargo de assistente judiciário; 3.º colocado para vaga destinada a pessoa com deficiência (PcD), para o cargo de assistente judiciário – suporte ao usuário de informática; 41.ª colocada para vaga destinada a candidatos negros, para exercer o cargo de assistente judiciário; 21.º e 22.º colocados para vaga de ampla concorrência, para o cargo de assistente judiciário – programador; 4.º colocado para vaga destinada a candidatos negros, para exercer o cargo de assistente judiciário – programador; 6.º e 8.º colocados para vaga de ampla concorrência, para o cargo de analista judiciário – especialidade analista de sistemas.

Este concurso foi homologado pelo Pleno do TJAM em 28/07/2020 e no mês seguinte iniciaram-se as nomeações, conforme a necessidade e a classificação dos candidatos aprovados, podendo ser publicados um ato ou mais na mesma data, de acordo com decisão da Administração.

Todos os atos são publicados no Caderno Administrativo do DJE e os candidatos podem fazer consulta nominal na pesquisa avançada, pelo endereço https://consultasaj.tjam.jus.br/cdje.

Fonte: Asscom TJAM