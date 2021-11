Presidente do TCE-AM visita Tribunal de Contas do Maranhão

Em São Luís (MA) para receber homenagem no 87º Encontro de Corregedores-gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, o conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Mario de Mello, fez uma visita de cortesia ao Tribunal de Contas do Maranhão.

Recebido pelo presidente do TCE-MA, Washington Oliveira, o conselheiro do Amazonas conheceu as instalações do Tribunal de Contas e, acompanhado de integrantes do colegiado, e o projeto TCE Cultural, cujo lema é incentivar os servidores do Tribunal a participarem de oficinas de pintura e pintarem um quadro, ingressando no mundo da arte.

“Não poderia deixar de vir ao TCE-MA encontrar os servidores e os meus colegas do colegiado, que são sempre muito atenciosos com o nosso Tribunal”, comentou o conselheiro Mario de Mello.

A visita aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (25) nas dependências dos dois prédios do TCE-MA e culminou com uma reunião informal sobre as eleições de 2022 e cenário político nos dois Estados, além da troca de experiências sobre os avanços alcançados nos últimos dois anos no Amazonas.

