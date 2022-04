Presidente do TCE-AM prestigia posse de membros da OAB/AM

Em reunião solene no Teatro Amazonas, o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, prestigiou a posse da nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional do Amazonas (OAB/AM) para o triênio 2022-2024. Além do presidente Érico Desterro, diversas autoridades do Amazonas participaram da solenidade.

O evento marcou a posse do novo presidente da OAB/AM, Jean Cleuter Simões, membros da diretoria, conselheiros seccionais, federais e diretores subseccionais. Estiveram presentes o conselheiro Érico Desterro, o governador do Estado, Wilson Lima, o prefeito de Manaus, David Almeida, o antecessor na presidência da OAB/AM, Marco Aurélio Choy, a procuradora do Ministério Público de Contas (MPC), Fernanda Cantanhede, representando o procurador-geral, os procuradores Ruy Marcelo Alencar e Elissandra Freire, e outras figuras notórias do meio jurídico.

“Tenho certeza que o novo presidente dará continuidade ao trabalho que vem sendo feito. O Tribunal de Contas se coloca inteiramente à disposição da OAB para fazermos parcerias, e, sobretudo, viabilizar uma melhor atuação da advocacia dentro do Tribunal”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

“Quando me tornei advogado, pensei muitas coisas e tracei muitos objetivos, mas, naquele momento, não imaginava que poderia, um dia, servir à advocacia e sociedade amazonense sendo eleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas”, destacou o novo presidente da OAB/AM, Jean Cleuter Simões, emocionado com a posse.

Os diretores e conselheiros que tomaram posse conduziram os respectivos cargos no triênio 2022-2024. A diretoria da OAB/AM é composta pelo presidente Jean Cleuter Simões, a vice-presidente Aldenize Magalhães Aufiero, a secretária-geral Omara Oliveira de Gusmão, o secretário-geral adjunto Plínio Morely Nogueira, e o tesoureiro Sérgio Ricardo Cruz.

Eleito para presidir a OAB/AM em novembro do ano passado, Jean Cleuter Simões Mendonça é advogado tributarista, sendo mestrando na área. Em 2013, exerceu mandato de Conselheiro Federal na instituição, sendo presidente da Comissão Nacional de Direito Tributário.

No evento estiveram reunidas diversas autoridades do legislativo, executivo, judiciário, e outros órgãos públicos do estado.

