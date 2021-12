Presidente do TCE-AM participa de assembleia de entidades fiscalizadoras das Américas

CARTAGENAS DAS ÍNDIAS/COLÔMBIA – Acompanhado dos presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil e de representantes do Instituto Rui Barbosa(IRB) e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), o conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Mario de Mello, participa da 30ª Assembleia Ordinária da Organização Latino-Americana e do Caribe das Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), em Cartagena das Índias, na Colômbia, nesta quarta-feira (1°).

O evento, que reúne Controladores e Presidentes de Tribunais de Contas de mais de 20 países, termina nesta sexta-feira (03/12), no Palácio da Proclamação (Auditório Juan José Nieto), na cidade murada.

Participam da assembleia em Cartegena expositores da ONU, Controladoria Geral dos Estados Unidos (GAO), BID, OCDE, UNODC, GIZ, CAF, CEPAL e INTOSAI, entre outras organizações internacionais.

Fonte: Asscom TCE-AM