Presidente do TCE-AM empossa mais quatro aprovados no concurso público do Tribunal

Quatro novos servidores aprovados no concurso público do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) tomaram posse na manhã desta quarta-feira (3).

A cerimônia foi realizada na sala do presidente da Corte de Contas, conselheiro Mario de Mello, que deu as boas vindas aos novos integrantes do quadro de colaboradores do TCE-AM.

“Esse foi um concurso realizado com seriedade e celeridade. Tenho certeza que todos desempenharão suas atividades da melhor forma possível, já que foram aprovados em um concurso bastante concorrido, o que só destaca a capacidade de todos. Indiscutivelmente iremos dar posse a todos ainda neste ano, é um compromisso nosso”, destacou o conselheiro-presidente Mario de Mello.

Essa é a terceira posse realizada pelo presidente, que já empossou outros 15 servidores de um total de 40 aprovados para início imediato na Corte de Contas, o equivalente a 47,5% de empossados. Faltam agora apenas 21 aprovados tomarem posse. A expectativa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca realizadora do certame, é que todos sejam empossados até o fim do mês de novembro.

Ao parabenizar os aprovados pelas posses, o presidente da comissão de realização do concurso público, conselheiro Érico Desterro, agradeceu pela escolha que os então candidatos fizeram ao optar pelo Tribunal de Contas do Amazonas.

“Os novos servidores podem ter certeza que encontrarão um excelente ambiente de trabalho, também com excelentes servidores que darão o caminho para que eles se ambientem e possam desempenhar as suas funções. Parabenizo a todos e agradeço, principalmente, pela escola do Tribunal de Contas como local de trabalho, posso assegurar que não irão se arrepender”, destacou o conselheiro.

Nova fase

Empossado no cargo de auditor técnico de controle externo, Daniel Araújo Ferreira da Silva revelou estar surpreso com a celeridade com que a posse aconteceu.

“Não imaginava que seria tão rápido. Já acompanhava a realidade do Tribunal, portanto sabia que a Corte de Contas faria o possível para acelerar essa chamada, mas, ainda assim, foi uma surpresa ter sido chamado em tão pouco tempo”, disse.

Já Hélio Roberto Loureiro Rios, aprovado no cargo de auditor técnico de controle externo de tecnologia da informação, revelou que essa foi a segunda vez que tentou concurso para o TCE-AM.

“É um grande sonho realizado estar aqui no Tribunal de Contas. Já havia batido na trave em outra oportunidade, mas felizmente persisti e agora consegui essa aprovação”, afirmou.

Além de Daniel Araújo e Hélio Rios, também foram empossados Matheus Henrique de Brito Pires e Marcelo Canevello Ferreira, ambos no cargo de auditoria em tecnologia da informação.

Fonte: Asscom TCE-AM