Presidente do TCE-AM dará palestra em francês à universidade Clermont Auvergne

Professor-mestre de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas (FD/Ufam), o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, dará palestra em francês sobre o Panorama do Direito Administrativo Brasileiro, à universidade francesa Clermont Auvergne. O evento acontecerá de forma virtual nesta quinta-feira (24), às 11h de Manaus, 16h da cidade Clermont-Ferrand, na França.

Segundo Érico Desterro, a sua palestra irá focar na administração pública brasileira. “Ter recebido esse convite para palestrar a uma universidade francesa é, sem dúvidas, uma grande honra e, por que não, um reconhecimento. O objetivo da minha apresentação será traçar um panorama geral de como funciona o Direito Administrativo, principalmente na administração pública do Brasil”, destacou o conselheiro-presidente.

O convite para a apresentação do conselheiro-presidente Érico Desterro partiu do corpo docente da École de Droit (Faculdade de Direito) da Université Clermont-Auvergne, localizada no campus Gergovia, ao sul de Clermont-Ferrand. A videoconferência será ministrada para uma turma de mestrandos da faculdade do Curso de Mestrado Aprofundado em Direito Público.

Ainda conforme o conselheiro-presidente Érico Desterro, o interesse da École de Droit no funcionamento no tema do Direito Administrativo brasileiro está em conformidade com a atuação cosmopolita da Universidade de Clermont-Auvergne.

“Essa é uma Universidade que oferece aos seus alunos múltiplas oportunidades de estudo no exterior, também recebe muitos estudantes estrangeiros, mas também professores convidados e organiza cursos de verão, colóquios internacionais e conferências de doutorado. Portanto, não é surpresa um tema com foco brasileiro ser de interesse de uma Faculdade que incentiva os diferentes aspectos do Direito Administrativo em várias partes do globo”, comentou.

Fundada em 2017, a Université Clermont-Auvergne surgiu a partir da fusão de duas outras universidades, a Université d’Auvergne Clermont Ferrand I, que possuía os cursos de Direito, Economia e Medicina, e a Clermont Ferrand II – Université Blaise Pascal, que por sua vez integrava os cursos de Letras, Ciências e um Instituto Universitário de Tecnologia. As universidades originárias da atual são, por sua vez, resultado da antiga Université de Clermont Ferrand, que existiu de 1808 a 1815 e de 1896 a 1976.

Especializada em Direito e Ciência Política, a École de Droit (Faculdade de Direito) foi criada em 2012, após reorganização da antiga Universidade de Auvergne, e a partir da fusão entre a Faculdade de Direito e de Ciência Política do Instituto de Preparação à Administração Geral da Universidade de Auvergne.

A Faculdade de Direito possui uma extensa rede de intercâmbios graças aos seus 37 acordos de cooperação com universidades localizadas em quatro continentes, sendo uma das mais conceituadas da região e referência para intercâmbio de alunos e professores.

