Presidente do TCE-AM dá posse a manauara aprovado no concurso público

Dando continuidade ao processo de posse dos candidatos aprovados no concurso público, o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Mario de Mello, empossou mais um novo servidor nos quadros de colaboradores da Corte de Contas.

“Aos poucos vamos conseguindo concluir nossa meta de dar posse a todos os aprovados no concurso público. Todos os novos servidores podem ficar tranquilos que estamos fazendo o possível para que estejam conosco já desempenhando suas funções o mais rápido possível”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

Aprovado para o cargo de Auditoria em Tecnologia da Informação, o manauara Luis Miranda revelou que já trabalhava no setor público antes de tentar o concurso do Tribunal de Contas do Amazonas.

“Eu já trabalhava com tecnologia da informação em um outro órgão público no Amazonas, mas quando surgiu a oportunidade de se inscrever para o concurso do TCE-AM, não perdi tempo. Já sabia que o órgão investe bastante no setor de informática e tecnologia, o que realmente me chamou atenção”, destacou o novo servidor.

Luis Miranda é o 20º aprovado no concurso do TCE-AM a ser empossado pelo presidente da Corte de Contas, que agora chega à metade dos aprovados já empossados. Faltam agora apenas 20 aprovados tomarem posse. A expectativa é que todos sejam empossados até o fim do mês de novembro.

Realizado nos dias 18 e 25 de agosto, o concurso disponibilizou 40 vagas para provimento imediato na Corte de Contas, com vencimentos de até R$ 8,3 mil, além de benefícios.

