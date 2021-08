Presidente do STF anuncia volta das sessões presenciais em setembro

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, anunciou, no fim da sessão de segunda-feira (2), a retomada das sessões presenciais a partir de setembro. Desde abril de 2020, em razão das medidas para reduzir os riscos de contaminação pelo coronavírus, as sessões presenciais do Plenário e das Turmas do STF estão sendo realizadas por videoconferência.

Fux observou que, segundo o calendário de vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal, que começa a imunizar pessoas com mais de 30 anos hoje, terça-feira (3), todos os ministros e funcionários habilitados a acompanhar as sessões já estarão devidamente vacinados até o fim de agosto. O presidente solicitou aos ministros que funcionários dos gabinetes que ainda não tenham sido vacinados em razão da faixa etária não atuem no Plenário.

Fonte: Portal do STF