Polo da DPE no Baixo Amazonas realiza mutirão de atendimento em Parintins para a área de família

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) no Polo do Baixo Amazonas está realizando um mutirão de atendimento para a área de Direito de Família, nesta terça, quarta e quinta-feira, dias 5, 6 e 7 de outubro. O atendimento é presencial, por meio de agendamento prévio, feito na sede do polo, localizado na Rua Paraíba, n° 3771, bairro Itaúna I, ou pelo número de contato: (92) 98455-6153. O atendimento é realizado também na sede da DPE-AM.

Estão sendo ofertados os serviços de divórcio, pensão alimentícia (oferta, exoneração e revisão de alimentos), guarda (regular e modificação), investigação de paternidade, adoção, declaração de união estável, divisão de bens e curatela, dentre outros.

A defensora pública Renata Visco, que atua no Polo do Baixo Amazonas, explica que o agendamento é importante para evitar qualquer tipo de aglomeração na sede. Foram disponibilizadas 120 vagas. “Mas muitas pessoas estão comparecendo pra agendar e já estamos fazendo os atendimentos”, afirma a defensora.

Ainda de acordo com Renata Visco, neste primeiro dia de mutirão foram realizados em torno de 50 atendimentos. Ainda há vagas disponíveis para a quinta-feira, dia 7.

“Para o agendamento, pedimos que entrem em contato com o nosso número de telefone (92) 98455-6153 ou compareçam à sede da instituição para que sejam agendados. É necessário que no dia do atendimento os interessados estejam com a documentação necessária e se apresentem no local 10 minutos antes do horário agendado e que apenas venham acompanhados caso seja realmente necessário”, destaca a defensora.

Fonte:Asscom DPEAM