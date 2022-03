Polícia Civil e do TJAM discutem sobre criação de central virtual para atendimento nas delegacias

Representantes da Delegacia-Geral da Polícia Civil do Amazonas se reuniram na sexta-feira (11/3) com integrantes do Poder Judiciário estadual para apresentar a ideia de um projeto que prevê a criação de uma base ou central para atendimento de flagrantes de forma virtual. A intenção é otimizar os recursos humanos, principalmente, e agilizar os serviços relacionados às prisões em flagrante.

A reunião aconteceu na sede do Tribunal de Justiça do Amazonas, em Manaus. Pelo Judiciário estavam: o desembargador Délcio Luis Santos, coordenador da Central de Inquéritos Policiais da Corte; o secretário-geral de Administração do TJAM, Chrystiano Lima e Silva; e o juiz titular da Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Manaus, Julião Lemos Sobral Júnior.

“A reunião de hoje foi a primeira para discutir esse projeto, que tem o objetivo de proporcionar maior agilidade, transparência e segurança aos trabalhos relacionados aos procedimentos de flagrante”, comentou o desembargador Délcio Santos, após a reunião.

Os representantes da Polícia Civil comentaram, durante o encontro, a intenção de promover reuniões com outros órgãos do sistema de Justiça, como Ministério Público e Defensoria Pública, além da gestão do sistema penitenciário para apresentar o projeto, verificar as necessidades dessas instituições e, dessa forma, realizar as adequações necessárias visando uma maior eficácia das atividades.

Ainda durante a reunião, foi comentada a possibilidade de se desenvolver um segundo projeto, aproveitando recursos tecnológicos, para favorecer uma maior integração entre as unidades jurisdicionais do TJAM no interior e as delegacias dos municípios, de forma eletrônica.

Fonte: Asscom TJAM