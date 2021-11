Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas realiza votação para escolha de membros do TRE/AM

O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas realizou nesta terça-feira (23/11) a votação para escolha de membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM) para a classe dos magistrados – juiz de direito.

A votação foi sigilosa, atendendo a norma que rege o processo, e após a apuração em sistema foi escolhido o nome do juiz Ronnie Frank Torres Stone, que recebeu 15 votos dos desembargadores para o cargo.

Outra votação realizada foi para composição da lista tríplice com nomes para membro substituto do TRE/AM para a classe dos advogados (biênio 2021/2023), em decorrência da renúncia do desembargador eleitoral Fabrício Frota Marques, comunicada pelo órgão de origem.

Após apuração, a lista ficou composta da seguinte forma: Pedro de Araújo Ribeiro (17 votos), Adriana Lo Presti Mendonça (13 votos) e Affimar Cabo Verde Filho (11 votos), cujos nomes serão encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral pelo TRE, conforme oficiado, juntamente com toda documentação necessária.

Fonte: Asscom TCE-AM