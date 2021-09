PGJ recebe visita institucional do Secretário de Segurança Pública do Amazonas

Na tarde de ontem, 27/09, o Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio do Procurador-Geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, e dos membros do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado) Márcio Pereira de Mello e Rogério Marques dos Santos, ambos Promotores de Justiça, receberam o Secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), General Carlos Alberto Mansur, para uma agenda institucional.

Na ocasião, o General se colou à disposição do MPAM, no intuito de somar esforços para que o trabalho referente à Segurança Pública seja realizado da melhor maneira possível.

Dentro da proposta da sua gestão frente à SSP-AM, o Secretário afirmou que pretende implementar um programa para a segurança pública, envolvendo o MP. A proposta, segundo ele, ainda “embrionária”, se encontra em fase de planejamento e deve abranger a segurança das fronteiras, o combate à facções criminosas e o apoio das Forças Armadas.

“A Segurança Pública é assunto fundamental e prioritário para o Ministério Público. Como premissa dessa Casa Ministerial, continuaremos a nossa atuação com excelência em defender a sociedade na esfera da segurança pública e no combate ao crime organizado”, declarou o PGJ.

Fonte: Asscom MPAM