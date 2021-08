Procurador-Geral de Justiça Alberto Júnior visita o VII Comando Aéreo Amazônico

Nessa segunda-feira, 09, o Procurador-geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, visitou o Comando Aéreo Amazônico (VII Comar). A visita faz parte da agenda institucional e foi seguida de café da manhã. O PGJ foi recebido pelo Comandante Brigadeiro do Ar Luiz Guilherme da Silva Magarão.

Anfitrião do evento, o Comandante Guilherme Magarão apresentou a fase 2 de aprimoramento da reestruturação do órgão, conforme diretriz de comando (DCA 19-6/2020), cujo objetivo é separar as atividades administrativas das operacionais, elevar o nível de prontidão operacional e a capacidade de dissuasão, além de reestabelecer a representatividade regional da Força Aérea na região Norte, com sua área de atuação nos Estado do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.

Na ocasião, estiveram presentes o Presidente da Associação do Membros do Ministério Público Alessandro Samartin, o Promotor de Justiça Fabrício Santos de Almeida, o Chefe de Relações Institucionais do VII COMAR, Cel. Aviador Melo Júnior; o Secretário de Estado Chefe da Casa Militar, Cel. PM Fabiano Bó; o Assessor de Segurança Institucional do MPAM, Ten. Cel. PM Paulo Emílio e a Tenente Adriana Lima.

“O Ministério Público do Amazonas se sente honrado em participar da apresentação da nova estrutura organizacional do VII Comando Aéreo Amazônico, bem como das missões compartilhadas pelo Comandante Brigadeiro do Ar Luiz Guilherme da Silva Magarão”, declarou o PGJ.

Fonte: Asscom MPAM