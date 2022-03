Pacto Global da ONU vai contar com a adesão do TRT-11

No Dia Mundial da Água, 22/03, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima (TRT-11) recebeu convite para juntar-se ao movimento Hub ODS Amazonas, vinculado ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). O convite foi aceito pela desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes, que preside o TRT-11. Dessa forma, este Tribunal será o primeiro a integrar o movimento em nível nacional, segundo enfatizou Thiago Terada, que preside o movimento, juntamente com o diretor presidente do Instituto Soka Amazônia, Edison Akira Sato.

O Hub ODS Amazonas é o capítulo de atuação regional do Pacto Global, que tem como objetivo engajar as empresas e organizações dos estados e municípios brasileiros com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O Hub ODS AM é o quinto Hub no país e o primeiro na Amazônia. Thiago Terada fez questão de dizer que a adesão do TRT-11 tem uma grande importância e “passa a ser um exemplo para o Brasil e para o mundo na questão do trabalho digno”. Criado no ano 2000, o Pacto Global dá a seus membros acesso a ferramentas que vão contribuir para ampliar o envolvimento com temas de sustentabilidade. E o trabalho digno é um dos 17 objetivos do Pacto Global da ONU.

A desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes destacou que o dia 22 de março de 2022, Dia Mundial da Água, ficará marcado na história do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Imediatamente após a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto Soka Amazônia, o Regional aderiu formalmente ao Pacto Global das Nações Unidas. A adesão da Justiça do Trabalho do Amazonas e Roraima ao Pacto Global dá continuidade ao que já vinha sendo desenvolvido pela instituição, ou seja, incluir a sustentabilidade como um Objetivo Estratégico Institucional e incorporado ao Plano de Logística Sustentável e à Política de Responsabilidade Socioambiental, explicou a desembargadora.

O Pacto Global mobiliza entidades públicas e privadas a promoverem o crescimento sustentável e a cidadania, estimulando seus integrantes a enfrentar os principais desafios da humanidade, atualmente representados pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Fonte: Asscom TRT-11