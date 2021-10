Ouvidoria do TCE-AM inicia atendimentos em Maués

​ Técnicos da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) iniciaram, nesta segunda-feira (04), mais uma etapa do atendimento presencial no município de Maués no âmbito do programa “Ouvidoria+Presente” e Rodas de Cidadania.

O atendimento à população está sendo realizado na Biblioteca de Maués, conhecida como ‘Fábrica de Ideias’, em dois horários diferentes. Pela manhã, das 8h às 12h e, a tarde, das 13h às 15h.

“Estamos muito felizes por levar nossas ações a mais um município. Dessa forma, o cidadão do interior do Amazonas tem mais facilidade para entrar em contato com a Ouvidoria e o Tribunal e, assim, expor as demandas locais”, disse o conselheiro-ouvidor do TCE-AM, Érico Desterro.

Comunicação de irregularidade, dúvida, elogio, reclamação, solicitação e sugestão são os tipos de manifestações que podem ser comunicadas à equipe da Ouvidoria que está presente no município.

Além do atendimento presencial, panfletagem e divulgação das ações do setor estão sendo realizadas no município, que receberá, na próxima quinta-feira (07), a audiência pública válida pelo programa Rodas de Cidadania. O encontro será às 18h, com o cumprimento de todas as medidas sanitárias de saúde relacionadas à Covid-19.

Os municípios que já receberam a visita da Ouvidoria da Corte de Contas amazonense foram Novo Airão, Parintins, Rio Preto da Eva e Tabatinga.

Fonte: Asscom TCE-AM